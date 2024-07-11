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ملفات وحوارات

تفاصيل مقتل موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص.. المتهمون غدروا به بعد جلسة صلح عرفية.. وزوجة الضحية تطالب بالقصاص (فيديو)

صورة المجني عليه،
صورة المجني عليه، فيتو

شهدت قرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية واقعة مأساوية، حيث لقى موظف بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية مصرعه بطريقة بشعة على يد خمسة أفراد من عائلة واحدة. 

الحادثة أثيرت بعد أن انهال المعتدين على الموظف بالضرب المبرح، ما أسفر عن وفاته على الفور وإصابة شقيقه.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الواقعة بدأت بخلافات سابقة بين المجني عليه وأحد أفراد الأسرة، وعقد جلسة صلح عرفية لكن المتهمون غدروا به.

وعبرت زوجة الضحية عن حزنها الشديد وغضبها، وطالبت بأقصى عقوبة للجناة، مشيرة إلى أن الواقعة أصابت أسرتها بصدمة كبيرة، خاصة أن الخلافات كانت قد بدأت منذ شهور عدة وتفاقمت بشكل غير متوقع.

وقالت زوجة الضحية: "صبري زوجي موظف بوزارة العدل غدروا بيه، وخايفة على أولادي مش عايزة اشوفهم في البلد وبطالب بالقصاص، ناري مش هتبرد إلا بإعدامهم.. البداية كانت من شهر رمضان المنقضي بتعدي شاب من أسرة المتهم على والدي المسن ضربا وتقدمت أسرته بالاعتذار في جلسة عرفية وخانوا الأمانة، جاء شقيقه من العراق وتربصوا بأفراد أسرتي وهددونا ولم نتوقع اي خيانه لنتفاجئ بالواقعة التي راح ضحيتها زوجي وأصيب شقيقي". 

الشرطة باشرت التحقيقات وضبطت عددًا من المتورطين في الواقعة، فيما تم فرض كردون أمني حول القرية لضمان استقرار الحالة الأمنية ومنع حدوث أي اشتباكات أخرى.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، بينما تم تكليف الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة قبل تسليمها لذويها.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ومن المتوقع أن يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات.

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