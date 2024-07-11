بحوزتهما 6 أطنان سولار، ضبط تشكيل عصابي لبيع المواد البترولية بالسوق السوداء بالأقصر

نجحت مباحث الأقصر في سقوط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية “سولار” بالسوق السوداء بسعر بأزيد من السعر الرسمي بدائرة إسنا.

المواد البترولية

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط “ع. ع. ا. ع” 20 عامًا، سائق ومقيم بناحية السباعية محافظة أسوان، “س. س. س. ا” 34 عامًا، صاحب محطة وقود، مقيم بدائرة مركز إسنا والسابق اتهامه في 2 قضايا جرائم تموينية.

السولار

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع وحدة مباحث إسنا، من ضبط المذكور سابقا وبحوزتهما 6 أطنان سولار بدون أوراق أو فواتير لبيعها بالسوق السوداء بسعر يزيد عن السعر الرسمي، محملة على سيارة ملك المتهم الأول، والتي استخدمت وسيلة التنقل.

بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.