القبض على مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش وسلاح ناري بالأقصر

نجحت مباحث الأقصر في إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري بدائرة أرمنت بالبر الغربي.

عنصر إجرامي شقي

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط العنصر الإجرامي الشقي «ا.اح» 28 عاما، عاطل، مقيم بناحية الرزيقات بحري بدائرة مركز أرمنت والسابق إتهامه في 9 قضايا ما بين مخدرات وسلاح ومشاجرة.

مباحث أرمنت

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث أرمنت من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته 2 كيلو حشيش، وبندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد من الطلقات من ذات النوع، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.