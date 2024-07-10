بيوزعها دليفري، القبض على مسجل خطر بحوزته 1.5 كيلو حشيش بالأقصر

نجحت مباحث الأقصر في إلقاء القبض على مسجل خطر بدائرة طيبة أثناء قيامه بتوزيع المواد المخدرة دليفري.

تاجر مخدرات دليفري

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط العنصر الإجرامي «م.ا.ا» 50 بدون عمل ومقيم المريس بدائرة مركز القرنة، والسابق اتهامه في 24 قضية ما بين مخدرات، سلاح، ضرب، سرقة.

مباحث طيبة

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث طيبة من ضبط العنصر الإجرامي شديد الخطورة بحوزته، سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش، كمية من الحشيش وزنت 1 كيلو و500 جرام، مبلغ مالي، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالمواد، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والموتوسيكل وسيلة الانتقال.



جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.