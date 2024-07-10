الأولى على الدبلومات الفنية الزراعية بالشرقية: بكيت من الفرحة وكنت بذاكر 22 ساعة يوميا

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، وسط حالة من الفرحة مختلطة بالبكاء قالت "نورين مدحت رجب توفيق" من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الحاصلة على المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج: "انتابتني حالة من البكاء عندما أخبرنا المسئولون أنني من الأوائل على الجمهورية بمجموع درجات 571 بنسبة 96.78%".

قصة تفوق بنت الشرقية



وأضافت: عندما أبلغنى المسئول بتفوقي ظللت أبكي من الفرحة"، مؤكدة أنها كانت مجتهدة في الدراسة وتذاكر طول اليوم حتى تحقق أمنيتها وتصبح من أوائل الدبلومات الفنية.

وتابعت: بشكر عائلتي البسيطة وأساتذتي لأنهم وقفوا جنبي كتير وتحملوني ووفروا لي كل اللي بحتاجه عشان أتفوق وبحلم التحق بكلية الزراعة جامعة الزقازيق لكي أصبح مهندسة زراعية في المستقبل".

وتروي الطالبة (من مدرسة سلطان العويس - فنى صناعات غذائية- عجائن ومخبوزات) قصة نجاحها حيث أكدت بأنها عانت طوال السنة الماضية وكانت تواظب على المذاكرة يوميا لمدة 16 ساعة تقريبا في الأيام العادية و22 ساعة قبل الامتحانات بفترة قصيرة حتى يمكنها تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية.

فيما قالت أسرتها، إن ابنتهم تمتاز بأخلاق عالية وملتزمة دينيا، وكان لديها إصرار على النجاح والتفوق وكلل الله تعبها بالنجاح والتفوق.. الحمد لله على فضله وكرمه.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠.٩%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).



وفى نظام ٥ سنوات حضر (٢١٥٧٧) طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸,۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات - عام- حضر ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩,٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر ٣٠١٥ طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧,٨٤ ٪؜.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة ۷۰.۹%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب، ومن محافظة السويس (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية (١) طالبة، ومن محافظة البحيرة (٢) طالبة، ومحافظة المنوفية (١) طالبة، ومحافظة الوادى الجديد (٢) طالبة، ومن محافظة الجيزة (٢) طالبة، ومن محافظة الشرقية (٢) طالبة، ومن محافظة بورسعيد (٢) طالبة، ومن محافظة دمياط (٢) طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر (١) طالب، ومن محافظة الدقهلية (١) طالبة، ومن محافظة أسيوط (٢) طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ ٧٩٠٦٢٥ طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين (٧٨٦٩٦٩) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين (٥٥٨٠١٨) طالبا وطالبة.

وزير التربية والتعليم يشكر كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور

ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، واستكمال العملية التعليمية والعام الدراسي مع الالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

كما أكد الوزير أن التعليم الفنى نجح بما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى بمعدل ۱۲ ساعة يوميًا، و٦ قنوات للتعليم الفنى على قناة (YouTube) لشرح المقررات والمراجعات، كما تم إنشاء وتفعيل منتديات التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وتفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية.

وتابع الوزير أنه تم عقد الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية خلال الفترة من ٢٥ مايو إلى ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، حيث تقدم للامتحانات ٧٩٠٦٢٥ طالب وطالبة، وتم عقد الامتحانات في ٢٥٦٢ لجنة، وللعام الثالث على التوالى شارك (۱۸۰۰) من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم طلاب الدبلومات الفنية دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل والبالغ عددهم (١١٤١١٧) طالب وطالبة.

كما بلغ إجمالي من سيقوم بتأدية امتحان الدور الثاني (۱۹۷۸۱۷)، وبلغ إجمالي الراسبين ٣٤٧٩٠ طالب وطالبة (منهم ۳۱۱٣٤ طالب وطالبة باق للإعادة و٣٦٥٦ طالب وطالبة غياب كلي ومحروم).