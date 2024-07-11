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موعد قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، فيتو

تقام اليوم الخميس، قرعة الدور التمهيدي لـ بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، بمشاركة 4 أندية مصرية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

ويشارك 59 ناديًا من 47 دولة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.

 

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 

تقام قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، ليوم الخميس في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي، فيتو

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 

تذاع قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.

 

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دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الأهلي الزمالك المصري البورسعيدي بيراميدز

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