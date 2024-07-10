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خارج الحدود

تقرير عبري: انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان

الجولان السوري، فيتو
الجولان السوري، فيتو

ذكرت  إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان وإصابة امرأة بجروح طفيفة.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب في غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الجبهة الشمالية، مؤكدا أن ما تقبل به حركة حماس سنقبل به جميعا.
وأضاف أن حماس تفاوض بالنيابة عن نفسها وعن الفصائل وعن محور المقاومة، مضيفا أن جبهة الإسناد اللبنانية هدفها استنزاف العدو وتفويت الفرصة عليه لحسم المعركة في غزة.


نصر الله: الأطراف الدولية تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بغزة


وأردف نصر الله أن الاستنزاف في غزة وفي شمال إسرائيل يؤدي إلى أزمة اجتماعية لدى العدو يحتاج معها إلى مزيد من الجنود، وأن الأطراف الدولية أصبحت تدرك أن وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة.


نصر الله: إذا أصر نتنياهو علي الحرب فسيأخذ الكيان إلي الخراب


وتابع أشغلنا جزءا كبيرا من قوات العدو، وأبعدناه عن المعركة في غزة، وأكدنا أن الشمال مرتبط بغزة، والاحتلال يخفي إصاباته في شمال إسرائيل، وهذه الجبهة ماضية في تحقيق هدفها.
وذكر نصر الله أن نتنياهو لا يدرك ما يقول وإصراره على عملية رفح إقرار بالهزيمة وعدم تحقيق أي نصر في المعركة، مضيفا أن ه إذا أصر نتنياهو على مواصلة المعركة فإنه يأخذ كيانه إلى الخراب.
 

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