أصوات من السماء، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الخميس

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس الموافق 5 شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الخميس ومواعيد بثها:

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود في تمام الساعة الـ15: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الأنفال 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل وقصار السور 30ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة التوبة 30 ق.



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورة الحجر 10 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفي وما تيسر من سورة النساء 15 ق.



53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع وما تيسر من سورة الأنفال 15ق.



11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الزخرف 41ق.



05: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة القصص 30ق.



14:15 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ الباز عبدالرحمن سلامة وما تيسر من سورة الجاثية 30ق.



14:55 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة مريم 15ق.



16:13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق.



18:36( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة فصلت 30ق.



19:32( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة القصص 10ق.



07: 21 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق.



21:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الصف 10ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة طه 42ق.



24:49(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالواحد زكي راضي وما تيسر من سورة الأنبياء 44ق.



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ إسماعيل القناوي وما تيسر من سورة البقرة 15ق.



02:52(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.