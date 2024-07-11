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ثقافة وفنون

مسلسل لعبة حب الحلقة 62، سما في ورطة جديدة بسبب المال

نور علي، فيتو
نور علي، فيتو

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 62 حول عودة سيرين إلى المكتب، ولكنها لا تزال تشعر بالحزن بسبب مالك وعلاقتهما التي توترت ويخبرها رامي أن الأمر يحتاج إلى قليل من الوقت.

أما سما فيخبرها مالك أنه يحتاج إلى الإجابة في أمر الزواج خاصة بعدما علم بأمر المبلغ الذي طلبته لتكون موديل مجموعة الربيع.

وتدخل سما في حالة من الحزن لعدم قدرتها على تدبير المال، ويأتي إليها جبران ويخبرها بأنه يريد شراء تصميمها الذي قدمته لمدرسة التصميم مقابل مبلغ مالي ووافقت لأنه أقنعها أنه عمل خاص ولا يضر بعملها بإيليفا.

وتذهب مسرعة إلى مالك وتخبره أنها موافقة على الزواج ويقضيان معا وقتا سعيدا، ويقرر جبران توصيل نانسي للعمل ويخبرها أنه سيتواصل معها في الوقت المناسب، أما مايا فتريد مساعدة سيرين للتخلص من سما ولكنها ترفض إيذاء أي شخص.

وتحذر فريدة ابنتها من استمرار علاقتها برامي، وتوهمها مايا أنه لا توجد علاقة بينها وبين رامي، وتتورط سما في ورطة جديدة بعدما اختار مالك ورامي تصميمها من بين التصميمات الخاص بمدرسة التصميم المنضمة لها سما، وحاول رامي معرفة اسم المصمم ولكن المدرسة أخبرته أن جبران اشترى التصميم ورفض ذكر اسم المصمم لاحتمالية العمل معه مستقبلا وتعجبوا من أنه لا يعلم من هو المصمم وتتوتر سما في ظل إنكارها بمعرفة أي معلومة خاصة بالموضوع.

 

مسلسل لعبة حب الحلقة 61

شهدت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 61 حرص جبران على استغلال سذاجة نانسي لمعرفة كل أسرار شركة إيليفا، حيث أفصحت له عن سما وأسرارها وعلاقتها بمالك، وبالفعل تتبعا سما وهي ذاهبة إلى منزل مديرها الذي تحبه.

وكشف دانيال عن أن سما سوف تعمل معه “موديل” بمقابل مادي وهو ما أثار دهشة مالك وحاول أن يشعرها بأنها إن أرادت شيئًا فيمكنها أن تقول له وتطلب منه، وتناول مالك وسما العشاء سويًا في المنزل ثم خرجا معًا إلى مكان آخر وكانت سما تشعر بسعادة بالغة من هذه السهرة.

ويأتي عبدو إلى سما ويحاول أن يقنعها بعلاقته مع سيرين وبالفعل قام الاثنين بتصفية كل الشوائب التي كانت تعيق علاقة الصداقة والأخوة التي جمعت بينهما منذ سنوات، ويتفاجأ رامي ومالك بخبر فض الشراكة بينهما يتم تسريبه إلى الصحافة.

ويلجأ رامي إلى سيرين لتحل هذه الأزمة ويعدها مالك إن قامت بحلها سوف يعيدها إلى الشركة، وتكتشف سيرين أن مايا هي السبب في هذه الأزمة لتخلق لها فرصة لدى مالك مقابل إخبارها بحبيبة رامي الخفية وتتفاجأ حينما تخبرها سيرين أنها سما.

قصة مسلسل لعبة حب 

ومسلسل لعبة حب يدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.

 

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