مصر للطيران تنظم رحلة لوكلاء السياحة والسفر بلبنان إلى العلمين
نظم مكتب مصر للطيران بلبنان رحلة ترفيهية لعدد من وكلاء السياحة والسفر إلى مدينة العلمين، فى ضوء جهودها المستمرة لتعزيز وتنشيط الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية المصرية ومن بينها مدينة العلمين كوجهة سياحية عالمية.
وتم تنظيم برنامج سياحى شمل جولات وزيارات لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة العلمين فضلًا عن الاستمتاع بجمال وسحر شواطئ مدينة العلمين.
كما ضمت الرحلة كلٍ من ميرال مرسى مدير مكتب مصر للطيران فى لبنان وسوريا وبسام عيتانى مدير مبيعات لبنان وعدد من وكلاء السياحة والسفر بلبنان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.