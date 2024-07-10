مصر للطيران تنظم رحلة لوكلاء السياحة والسفر بلبنان إلى العلمين

نظم مكتب مصر للطيران بلبنان رحلة ترفيهية لعدد من وكلاء السياحة والسفر إلى مدينة العلمين، فى ضوء جهودها المستمرة لتعزيز وتنشيط الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية المصرية ومن بينها مدينة العلمين كوجهة سياحية عالمية.

وتم تنظيم برنامج سياحى شمل جولات وزيارات لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة العلمين فضلًا عن الاستمتاع بجمال وسحر شواطئ مدينة العلمين.

كما ضمت الرحلة كلٍ من ميرال مرسى مدير مكتب مصر للطيران فى لبنان وسوريا وبسام عيتانى مدير مبيعات لبنان وعدد من وكلاء السياحة والسفر بلبنان.

مصر للطيران تنظم رحلة لوكلاء السياحة والسفر بلبنان إلى مدينة العلمين

مصر للطيران تنظم رحلة لوكلاء السياحة والسفر بلبنان إلى مدينة العلمين