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اقتصاد

تامر حنفي: 25% حجم خسائر التجار بعد احتجاز السيارات داخل الجمارك

تامر حنفى
تامر حنفى

تسيطر حالة من الغضب على تجار السيارات بعد أزمة  احتجاز السيارات داخل الجمارك لأسباب التحديث، مما عرض التجار إلى خسائر بملايين  نظرا لطول مدة الأزمة التي بدأت منتصف شهر مايو حتى الآن، دون  الإفصاح عن حلول، وانعكس ذلك الأمر على أسعار السيارات التى ارتفعت بشكل ملحوظ داخل الأسواق المحلية. 

 

وفي هذا الصدد، قال تامر حنفي، مدير مبيعات وخبير في شئون السيارات: إن هناك أزمة طاحنة فى سوق السيارات، وتحولت إلى صراع بين المستهلك وأصحاب المعارض والمستوردين، أدى لاحتجاز عدد كبير من السيارات، بخلاف رفع الأسعار، بعد التأثر بالتكلفة الجديدة.


وأكد تامر حنفى لـ”فيتو”، أن الأوفر برايس سيعود بقوة كبيرة، وذلك بعدما تم رفع الكثير من الشركات لأسعار السيارات، مما جعل هناك أزمة جديدة من الصعب الخروج منها إلا مع بداية 2025.


وأشار إلى أن الزيادة وصلت إلى 300 ألف جنيه للسيارات المرسيدس، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، كما وصلت الارتفاعات 15% للسيارات الكورية والصينى، مشيرًا إلى أن غلق الاستيراد الفردى، أسهم بشكل كبير فى زيادة السيارات الحديثة والمستعملة.

نسبة الخسارة التى تعرض لها تجار السيارات فى مصر

وكشف تامر حنفى لـ”فيتو”، مفاجأة عن نسبة الخسارة التى تعرض لها تجار السيارات فى مصر، والتى وصلت لنسبة 25% لأسباب عديدة، منها رفع التكلفة للسيارة، بالإضافة إلى الاستيراد بتكلفة دولارية وصلت سعرها لـ 65 جنيهًا للدولار الواحد، وبعد انخفاضه أصبح التاجر فى ورطة بسبب بيع السيارة للمستهلك دون مكسبه الحقيقى.


أما عن سبب احتجاز السيارات بالجمارك قال “حنفي”، إن هناك عدم تنسيق أدى لما حدث من احتجاز سيارات، وتعطيل وصولها لأصحابها، مشيرًا إلى أن هناك خسائر مالية جديدة ستلحق بالتجار، لعدم وجود تسهيلات فى الشراء.

 

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