رابطة السيارات: ارتفاع أسعار المركبات المستعملة 15% (تفاصيل)
أسعار السيارات المستعملة، حالة من الغضب تسيطر على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بنسبة تصل لنحو 15%، وتعسر الكثير من المستهلكين في اقتناء السيارات المستعملة والجديدة.
أسباب ارتفاع السيارات داخل سوق المستعمل
وفي ذات السياق أرجع محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات المستعملة، ارتفاع السيارات داخل سوق المستعمل، إلى التأثر بحجز السيارات داخل مصلحة الجمارك، ونقص المعروض وزيادة الطلب، لذا ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ.
وأوضح حماد، أن زيادة الاسعار لم تتوقف على السيارات المستعملة ولكنها ضمت السيارات الجديدة ايضا، لافتا إلى أن هناك أزمة مستمرة في تسجيل السيارات المستوردة من الخارج وهو أمر نفته الجمارك المصرية رغم تأكيد التجار والمستوردين على أنه حقيقي، مما تسبب في تراجع معدلات استيراد السيارات بمصر وبالتالي قلة المعروض جديد وبالتالي عودة الزيادة في سعر المستعمل.
وتابع نائب رابطة السيارات، أن الأسعار تزيد كلما زادت المشكلات المتعلقة باستيراد السيارات الحالية، مما يتسبب في زيادة نقص المعروض وزيادة الطلب.
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