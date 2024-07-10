المغرب، 14% زيادة عدد السياح بالنصف الأول من العام الجاري

ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى المغرب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.4 مليون سائح.

وذكرت وزارة السياحة المغربية، اليوم الأربعاء، أن البيانات الرسمية تشير إلى أن المغرب استقبل العام الماضي رقما غير مسبوق بلغ 14.5 مليون سائح، بينما يتطلع إلى جذب 17.5 مليون سائح خلال العام المقبل و26 مليونا بحلول 2030 عندما يشارك إسبانيا والبرتغال في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

عائدات السياحة فى المغرب خلال أول 5 شهور

وتمثل السياحة سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وخلال يوليو الجاري، قالت وزارة السياحة المغربية، إن ارتفاعا طرأ على عائدات السياحة بنسبة 1.6 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلة ما قيمته 4.13 مليارات دولار.

توقعات وزارة الاقتصاد المغربية للسياحة

ونقلت الوزارة عن وزيرة الاقتصاد فاطمة الزهراء عمور، قولها إن "عائدات السياحة تواصل نموها، وهو ما يتماشى مع توقعات الوزارة خلال العام الجاري"

وذكرت عمور أن المطلوب من الجهات الفاعلة في المغرب "الحفاظ على تعبئة الجهود مع المهنيين والشركاء، والاستمرار في تطوير تجارب سياحية عالية الجودة وتقديم عروض جذابة ومدرة للدخل"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

ودعت إلى تعزيز الانخراط في التجارب المحلية، "حتى يتمكن السكان المحليون من الاستفادة أكثر من هذا الزخم".

زيادة نسبة المستهدف من السياحة

وعن قطاع السياحة، قالت الوزيرة إن البلاد شهدت قدوم نحو 14 مليون سائح خلال العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن المستويات المسجلة في 2019 قبل انتشار فيروس كوفيد-19.

"نهدف إلى جذب 17 مليون بحلول عام 2026، كما نستهدف جذب استثمارات كبيرة في القطاع السياحي"، بحسب العلوي، والتي أكدت وجود العديد من الأحداث التي ستعزز من قدرة المغرب على جذب السياح، أبرزها مشاركتها في تنظيم كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية خلال السنوات المقبلة.