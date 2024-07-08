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ثقافة وفنون

قلبه كان هيقف، خالد الصاوي يكشف أخطر 4 دقائق في حياته ووصيته بعد وفاته (فيديو)

خالد الصاوي، فيتو
خالد الصاوي، فيتو

كشف الفنان خالد الصاوي  تفاصيل أزمته الصحية التي  لن ينساها وقت اتخاذه قرارًا بالابتعاد عن شرب الخمور، حيث كادت هذه الأزمة أن تودي بحياته لولا تدخل العناية الإلهية، بحسب قوله.

 

أزمة خالد الصاوي الصحية 

وقال خالد الصاوي: إنه شعر فجأة بارتفاع كبير في ضربات القلب وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، مضيفًا: "فضلت 4 ساعات مش عارف أقوم ولا أنام، فتوسلت حينها إلى الله وقلت له: (اديني فرصة أخيرة أقابلك بيها وأنا كويس، مش عاوز أموت كدة، طب أشيل البلاوي الموجودة على المكتب).

وأضاف خلال لقائه مع خالد فرج في برنامج  mirror: “نمت  لمدة 4 دقائق بالضبط وكأنني نمت 8 ساعات، حيث استيقظت ووجدت ضربات القلب منتظمة، وكأن شيئًا لم يحدث، فأدركت هنا أن الله استجاب لدعائي، وظللت أشكره كثيرًا على ما فعله معي”.

وأكد خالد الصاوي من خلال اللقاء أنه لن يخشى الموت بالعكس ينتظره، موضحا: "الموت وأنت جاهز جميل، لكن المشكلة لو أنت مش جاهز".
 

وعن وصيته قال خالد الصاوي:" أوصي أصدقائي المقربين بأن يلفوا جثماني بعلم مصر".

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