استمرار حبس المتهم بإلقاء مادة كاوية على زوجته بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس المتهم بإلقاء مادة كاوية على زوجته في مشاجرة بينهما، في المنيرة الغربية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

وخلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، قائلًا: “نشبت مشادة كلامية بيني وبينها، وتطورت المشادة إلى أنها تطاولت عليَّ، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أفعل ذلك”، متابعًا: “هي اللي استفزتني”.

وكشفت التحقيقات أن الزوج شك في سلوك زوجته وعلاقاتها بالرجال، فقام بإلقاء مادة حارقة عليها، مما نتج عنه إصابتها بحروق متفرقة في أنحاء الجسد.

وقام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالإشراف على جمع كافة التحريات والمعلومات حول واقعة قيام شخص بإلقاء مادة كاوية على زوجته في شجار بينهما، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمنزلهما.

نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق، بمنطقة المنيرة الغربية.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها ألقى عليها مادة كاوية نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن إصابتها بحروق بأنحاء جسدها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.