الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصير أفراد عائلة "البغدادي" بعد قرار إعدام زوجته والمؤبد لابنته

زوجة البغدادي وبناته،
زوجة البغدادي وبناته، فيتو

 كشفت مصادر لقناة "العربية الحدث"، عن مصير باقي أفراد عائلة أبو بكر البغدادي زعيم داعش المقتول، وذلك بعدما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام بحق زوجته.

إعدام ومؤبد ودور رعاية


فقد أوضح مصدر قضائي عن أن 3 من أبناء البغدادي وهم (عبد الله، وحسن، وفاطمة) قد تم تحويلهم لدار رعاية كونهم قصر، لافتًا إلى أن بإمكان ذويهم التواصل مع الدار واستلامهم كونهم لا يزالون تحت السن القانونية، إلا أن ما من أحد فعلها.

وأضاف أن محمد ابن البغدادي وأميمة ابنة البغدادي قد تم تحويلهما لدار الرعاية أيضا، بعد أن حكمت والدته بالمؤبد.

والمحكمة أصدرت حكم الإعدام لأسماء زوجة البغدادي الأولى، والمؤبد للثالثة نور إبراهيم الزوبعي (كون الثانية كانت السورية الحلبية وقضت معه يوم مقتله)، والمؤبد أيضًا لابنته أميمة.

جاء هذا بعدما أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمًا بإعدام زوجة زعيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي، الأولى أسماء محمد، لإدانتها بجريمة العمل مع التنظيم، واحتجاز النساء الإيزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن  الإرهابية  كما أسماها، أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، بعد خطفهن من قبل عصابات داعش في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

وتابع أن الحكم بحقها صدر وفقًا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالًا بأحكام المادة 7/ أولًا من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021.

 يذكر أنه في الـ 16 فبراير  2024، أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي إلقاء القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي وابنته من إحدى الدول المجاورة للعراق، بعد التوصل إلى هوياتهما وأماكن اختبائهما.

سبايا داعش وزوجات البغدادي 

وفي وقتٍ سابق، أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، أن زوجة البغدادي، التي تدعى أسماء محمد، متورطة مثل زوجها في خطف النساء الإيزيديات.

وقالت في مؤتمر صحفي حينها، إن زوجة أبو بكر البغدادي ارتكبت أفعالا شنيعة تتعلق بتجارة البشر والاعتداء الجنسي على الفتيات الإيزيديات.

كما أشارت إلى أن زوجة البغدادي كانت تتولى تجنيد وتسليم الفتيات الصغيرات إلى زوجها البغدادي ليعتدي عليهن جنسيًا، ثم بيعهن لأمراء ومقاتلي التنظيم.

وكانت أصوات كثيرة دعت الحكومة الاتحادية إلى إيقاع أقسى العقوبات الممكنة وفق القانون بحق زوجة أبو بكر البغدادي لمشاركتها في جرائم التنظيم، خصوصا بعد أن نفت المتهمة في حوار خاص مع شبكة "العربية" ارتكابها تجاوزات وكذبتها فتيات إيزيديات.

في حين سيبقى مصير أبناء البغدادي مجهولا بسبب بقائهم في دار رعاية حكومي، فيما لم يراجع أحد من ذويهم لاستلامهم، وذلك لعدم صدور أحكام قضائية بحقهم لصغر سنهم.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في أكتوبر 2019 عن مقتل البغدادي في ضربة ليلية شنّت في شمال غرب سوريا على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وللبغدادي ابنه الأكبر حذيفة قتل بإحدى المعارك عن 17 عامًا عام 2017 كما قالت والدته، وآخر صغير اسمه اليمان فجره معه بالغارة التي قتلته.

تفاصيل عملية تحرير رهائن من قبضة داعش داخل سجن بجنوب روسيا

محكمة عراقية تصدر حكما بالإعدام بحق زوجة زعيم أبو بكر البغدادي


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أبو بكر البغدادى داعش البغدادي

مواد متعلقة

محكمة عراقية تصدر حكما بالإعدام بحق زوجة زعيم أبو بكر البغدادي

ليست بن لادن ولا البغدادي، قصة المرأة الأخطر في العالم التي رصدت أمريكا 5 ملايين دولار لمن يصل إليها

أثارت غضب المصريين، ماذا قالت اليوتيوبر السورية عن خريطة داعش (فيديو)

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الدبلومات الفنية أول نتيجة يعتمدها وزير التعليم الجديد.. نسبة النجاح 70.9%.. والبنات يكتسحن قائمة الأوائل

مش مسامحاك، شيرين عبد الوهاب ترفض عرض حسام حبيب بالتصالح في النيابة

جوميز يوصي برحيل 4 لاعبين عن الزمالك الصيف المقبل

الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا خلال 10 أيام

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية