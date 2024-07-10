محكمة عراقية تصدر حكما بالإعدام بحق زوجة زعيم أبو بكر البغدادي
أفادت وسائل الإعلام العراقية بصدور حكم بالإعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي.
قرار محكمة جنايات الكرخ
ووفقا لقناة " الرابعة" العراقية، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق زوجة أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الإيزيديات في منزلها.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، بعد خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".
احتجاز النساء الإيزيديات
وأضاف أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.