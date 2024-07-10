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خارج الحدود

محكمة عراقية تصدر حكما بالإعدام بحق زوجة زعيم أبو بكر البغدادي

زوجة أبو بكر البغدادى،
زوجة أبو بكر البغدادى، فيتو

أفادت وسائل الإعلام العراقية بصدور حكم بالإعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي.

قرار  محكمة جنايات الكرخ

ووفقا لقناة " الرابعة" العراقية، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق زوجة أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الإيزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، بعد خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

احتجاز النساء الإيزيديات

وأضاف أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".

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