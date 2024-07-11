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اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

أسعار الجنيه الذهب،
أسعار الجنيه الذهب، فيتو

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، وفق آخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 25800 جنيه.

وارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 480 جنيهًا خلال الأيام الأولى من شهر يوليو داخل الأسواق المحلية.

 

الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي والتضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام الكونجرس إن أحدث بيانات التضخم أظهرت بعض التقدم المتواضع وأن "المزيد من البيانات الجيدة" يمكن أن تفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

وشدد باول على أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية كل اجتماع، مضيفًا أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة جدًا لفترة طويلة جدًا قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

وذكر باول كذلك أن قراءات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لم تعزز ثقة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن التضخم أصبح تحت السيطرة.

 

النشاط الاقتصادي ومعدل البطالة وسعر الفائدة

أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الأربعاء، أن أمام مجلس الفيدرالي "طرقًا طويلة ليقطعها" في تقليص حجم ميزانيته العمومية مع عدم اليقين بشأن نقطة النهاية للتشديد الكمي.

وقال باول إن البنك المركزي قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار بالفعل، لكنه سيشق طريقه بعناية إلى نقطة التوقف من أجل التأكد من حصول المؤسسات المالية على احتياطيات كافية.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بنحو 2%، وهذه تعتبر أرقام جيدة مع التضخم والوظائف.

 

باول كرر أقواله بأن الفدرالي يريد أن يكون أكثر ثقة بشأن التضخم، وأن سعر الفائدة المحايد لابد أن يكون قد ارتفع على الأقل في الأمد القريب، مشيرًا إلى أن لديه بعض الثقة في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، لكنه أضاف: "ليس لدي رقم تضخم معين في ذهني لخفض أسعار الفائدة".

 

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