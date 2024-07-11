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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 11 -7 - 2024، اعرف عيار 21 بكام بعد انخفاض أمس

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2024/7/11 وفق آخر تحديث لها فى الأسواق المحلية والبورصة العالمية، بعد انخفاض آخر تعاملات أمس الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3676 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3215 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2756 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25720 جنيهًا.

 

أسعار الذهب العالمية اليوم 

تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق خلال التعاملات الآسيوية أمس، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).


ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.79 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:29 بتوقيت جرينتش.

 وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من الأربعاء.

 

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