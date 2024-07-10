تطوير المجمعات الاستهلاكية، سلاح "التموين" لمواجهة ارتفاع الأسعار

يعتبر تطوير المجمعات الاستهلاكية والذي يبلغ عددها 1300 مجمع من أبرز الملفات التي تهتم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لفروع المجمعات من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتعتبر المجمعات الاستهلاكية أحد أدوات الدولة وأسلحتها في ضبط الأسعار وتوفير السلع أمام المواطنين خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود والارتفاع المرتقب في باقي السلع.

وتطرح المجمعات الإستهلاكية السلع الأساسية كالزيت، السكر والأرز وغيرها من السلع بالإضافة إلى اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بنحو 30 % عن الأسواق.

تطوير المجمعات الاستهلاكية بتكلفة 335 مليون جنيه

وأكدت وزارة التموين تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات الاستهلاكية.

تعيين نائب وزير التموين لتطوير المجمعات الإستهلاكية

ولهذا الغرض، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا بتحديد اختصاصات وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتولى مهام الإشراف على تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لتطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها.

كما شمل قرار الدكتور الوزير، تكليف نائب الوزير بمهام متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.