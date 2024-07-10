حملات رقابية لحماية المستهلك على أسواق مدينة نصر لضبط الأسعار

يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية، لليوم الثالث علي التوالي بمنطقتي ( مدينة نصر – مصر الجديدة ) بنطاق محافظة القاهرة، للرقابة على الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من السلاسل التجارية، محال البقالة، محال العطارة.

الرقابة على الأسواق بمدينة نصر

وتُعد محال التجزئة آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذلك مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

وأكد أنه يتم مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع ، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومُطابقته لما هو مُعلن عنه علي كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية .

وحذر جهاز حماية المستهلك المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من عدم الإعلان عن الأسعار ، والبيع بأزيد من السعر المٌُعلن، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات.