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اقتصاد

أسعار الزيت اليوم، طن الصويا يتراجع 2000 جنيه في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق،
أسعار الزيت في الأسواق، فيتو
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أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ انخفض سعر زيت الصويا بنحو 2000 جنيه في الطن، مقابل استقرار أسعار زيت الذرة والأولين والعباد.

 أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 43 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 44 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 48 ألف جنيه، بانخفاض 2000 جنيه عن سعره السابق.
 أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 52 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 52 ألف جنيه.
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زيت عباد الشمس يواصل الارتفاع، تعرف على أسعار الزيت في الأسواق

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