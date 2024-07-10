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ثقافة وفنون

كلمات أغنية حماقي الجديدة "وأكلة الجو" (فيديو )

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

طرح الفنان محمد حماقي، أولي أغاني ألبومه الجديد وأكله الجو وذلك علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية محمد حماقي الجديدة 

أغنية محمد حماقي الجديدة واكلة الجو من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم.

وتقول كلمات أغنية محمد حماقي الجديدة وأكلة الجو:" ‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة
‎واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة
‎ضرب نار دمار دي مش بتهدا
‎جامدة مش هزار
‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة
‎لأ بجد فينها وفين همّ
‎حد شاف جمال كده بالذمة
‎دايسة ع الزرار

‎واكلة الجو
‎اليوم بوجودها احلوّ
‎هفضل 100 سنة هنا لو
‎قدامي عينيها الحلوين دول
‎واخدة الناس
‎بالرقة وبالإحساس
‎أنا عيني عليها يا ناس
‎إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟

‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة
‎واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة
‎ضرب نار دمار دي مش بتهدا
‎جامدة مش هزار
‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة
‎لأ بجد فينها وفين همّ
‎حد شاف جمال كده بالذمة
‎دايسة ع الزرار

‎أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها
‎والقمر يموت يبقى مكانها
‎واللي شافها مرة بيدمنها
‎مايصادفش نوم
‎وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها
‎لو مافيش مضايقة أنا هخطفها
‎خطفة م اللي هتحب تشوفها
‎مني كل يوم

‎واكلة الجو
‎اليوم بوجودها احلوّ
‎هفضل 100 سنة هنا لو
‎قدامي عينيها الحلوين دول
‎واخدة الناس
‎بالرقة وبالإحساس
‎أنا عيني عليها يا ناس
‎إيه اللي بتعمله فيا ده معقول؟

‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة
‎واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة
‎ضرب نار دمار دي مش بتهدا
‎جامدة مش هزار
‎أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة
‎لأ بجد فينها وفين همّ
‎حد شاف جمال كده بالذمة
‎دايسة ع الزرار

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محمد حماقي الفنان محمد حماقى أغنية محمد حماقي الجديدة وأكله الجو

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