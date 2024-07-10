فاز فريق كلية الحقوق جامعة عين شمس تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، محمد صافي عميد الكلية، بالمركز الثالث على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

حقوق عين شمس تفوز بالمركز الثالث في مسابقة قضاة المستقبل على مستوى الجامعات المصرية

تحت إشراف الدكتور محمد قاسم سيد عبد العزيز، المدرس بقسم القانون الجنائي وذلك ضمن المسابقة التى نظمتها واستضافتها كلية الحقوق جامعة المنصورة في إطار احتفالها بمرور خمسين عامًا على إنشائها

وفاز فريق كلية القانون بجامعة المنصورة الجديدة بالمركز الأول، وفريق كلية الحقوق جامعة المنصورة بالمركز الثانى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم عقد الجولات التمهيدية للمسابقة عن بعد (On line) بمقر الكلية داخل قاعات مجهزة بأعلى التقنيات الحديثة، وقد ضم الفريق عدد (١٥) طالبا بالفرق المختلفة من الشعبتين العربية والإنجليزية، وتم تدريب الطلاب من خلال نماذج محاكاة وذلك لتأهيلهم للمسابقة.

وجاءت الجولة النهائية في رحاب كلية الحقوق جامعة المنصورة، وقد كرم الطلاب الفائزين كل من الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وليد محمد الشناوي، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة.