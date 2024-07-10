جامعة عين شمس تفعل خدمة جديدة للطلاب ذوي الهمم

قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إطلاق الخط الساخن لتلقى شكاوى الطلاب ذوي الهمم على مستوى الجامعة.

جامعة عين شمس تفعل خدمة جديدة لطلاب ذوي الهمم

ويأتي ذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير أقصى سبل الراحة وتذليل العقبات ومواجهة أى ظواهر سلبية، وذلك بعد تفقد سيادته الطلاب صباح أمس أثناء توقيع الكشف الطبى عليهم من قبل لجنة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة، وذلك للوقوف على الموقف التجنيدي للطلاب ذوى الإحتياجات، وفى حوار أبوى إنسانى لسماع شكاوى بعض الطلبة والطالبات.

تفعيل خط ساخن لشكاوى طلاب ذوي الهمم

عقب ذلك قرر بتوجيه مباشر من إنشاء الخط الساخن على أن يتم تلقى الشكاوى من خلال مكتب الأمين المساعد لقطاع شئون التعليم والطلاب،ويتم التعامل معها مباشرة فى نفس اليوم من خلال فريق عمل منظم لفحص أي مشاكل أو عقبات تواجهه أبنائنا الطلاب ذوى الهمم.

_ رقم الخط الساخن ٠١٢٨٣٠٠٠٣٩٦

_ مواعيد العمل بالخط الساخن من الأحد إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا حتى ٥ مساءً.

كما سيتم تفعيل خدمة الواتس أب لاحقًا لتلقى أى شكاوى مكتوبة من الطلاب ذوى الهمم وأسرهم.