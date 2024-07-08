"حماية المستهلك" يوجه المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات الأسعار

طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار الفترة المقبلة.

وأضاف أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مشيدا بالدور الهام التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي الخاص بخدمة تلقى الشكاوى لمستخدمى الواتس آب والهواتف الذكية

- https://2u.pw/B1wo0Euw.

دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق

ويبذل جهاز حماية المستهلك مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، ولذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.