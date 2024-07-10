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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل الأمير عباس حلمي

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يستقبل الأمير عباس حلمي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الأمير عباس حلمي، بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ممدوح الدماطي عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق والمستشار محمد حسونة.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل الأمير عباس حلمي 


 وأبدى عباس حلمي سعادته خلال زيارته لمتحف الزعفران ومقتنياته، وكذلك إعجابه بفكرة دور المتحف التعليمي.

 

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جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس عالم المصريات محمد ضياء زين العابدين ممدوح الدماطي وزير الأثار الأسبق

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