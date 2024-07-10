استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الأمير عباس حلمي، بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ممدوح الدماطي عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق والمستشار محمد حسونة.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل الأمير عباس حلمي



وأبدى عباس حلمي سعادته خلال زيارته لمتحف الزعفران ومقتنياته، وكذلك إعجابه بفكرة دور المتحف التعليمي.