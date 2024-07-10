الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة اللبنانى، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا اليوم من وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، وذلك لتهنئته على توليه منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبدالعاطي توجه لنظيره اللبناني بالشكر على مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكدًا على ما توليه مصر من أولوية للملف اللبناني والدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر. 

وأكد وزير الخارجية والهجرة أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة للوقف الفوري للحرب في غزة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.

وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزير بوحبيب أعرب عن تقدير بلاده للدعم المصري لاستقرار لبنان ومواجهة التحديات التي يمر بها. وقد أكد الجانبان على تطلعهما لاستمرار التنسيق والتشاور لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

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بدر عبد العاطي لبنان دعم مصر للبنان

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