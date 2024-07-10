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محافظات

محافظ دمياط يتابع مع مدير مديرية الشباب والرياضة ملفات العمل الحالي بهذا القطاع

محافظ دمياط مع مدير
محافظ دمياط مع مدير مديرية الشباب والرياضة

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، مع الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط..

حيث تلقى " المحافظ " التهنئة من مدير المديرية بمناسبة توليه مهام عمله، كما تناول اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل بقطاع الشباب والرياضة وأهم الأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية..

فيما أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على متابعته الدورية لمنظومة العمل، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم القطاعات المختلفة لخدمة أبناء محافظة دمياط..

كما  ناقش المحافظ خلاله عددا من الملفات المُتعلقة بقطاع الشباب والرياضة، وآليات تعزيز الأنشطة التى تساهم فى توفير المزيد من الدعم والرعاية للنشء بالمجالات المختلفة. 

حيث أكد حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لتلك الخطة، مؤكدا أيضًا ضرورة التنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق كافة المحاور الخاصة بهذا الملف.

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