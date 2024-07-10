محافظ دمياط يزور الجامعة لتفقد المنشآت الجديدة (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط زيارة إلى جامعة دمياط حيث استقبله الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة.

محافظ دمياط يطالب بالإستعانة بالخبرات والكوادر البشرية

في مستهل اللقاء رحب رئيس الجامعة بمحافظ دمياط والوفد المرافق وإستعرض اللقاء سبل التعاون المشترك والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لخدمة المجتمع على مختلف الأصعدة الإقتصادية والبيئية والتنموية والصحية وسبل الإستعانة بالخبرات والكوادر البشرية وتوظيفها كون الجامعة صرحًا علميًا وبيتًا للخبرة.

محافظ دمياط يتفقد عدد المنشات بالجامعه

وعلى هامش الزيارة عقد رئيس الجامعة إجتماعا بحضور السادة عمداء الكليات لتعريف محافظ دمياط بالجامعة ووحداتها وقياداتها.. أعقب ذلك إصطحاب رئيس الجامعة لمحافظ دمياط في جولة داخل حرم الجامعة بدأت بتفقد مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة ووحداته التي تشمل وحدة الميكروسكوب الإلكتروني والتحليل الكروماتوجرافي ووحدة بحوث التقنية الحيوية الزراعية ووحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية والمعمل المركزي ومعمل تحليل وجودة الأغذية والأعلاف ومعمل التحليل الطيفي إستمع خلالها لشرح تعريفي بمهام وإمكانيات كل وحدة.. أعقب ذلك المرور على كليات حرم الجامعة ومسطحاتها ووحداتها الإنشائية.

محافظ دمياط يتفقد عدد من المنشأت بالجامعه

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن بالغ سعادته وفخره بجامعة دمياط كونها صرح علمي يضم إمكانيات إنشائية وبحثية على أعلى مستوى مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع انطلاقا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية ليس على صعيد الجامعات المصرية فقط بل والممتد لخدمة المجتمع المدني.

كما وجه الكوادر الشبابية ممن إلتقى بهم خلال جولته بالمراكز البحثية بضرورة إستغلال الإمكانيات المتميزة التي توفرها الجامعة دعمًا لهم للإرتقاء بمستوى البحث العلمي.