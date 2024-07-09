وكيل أول وزارة التموين السابق: 7 ملايين بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم

طالب هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق بضرورة إعادة النظر في مسألة تنقية بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة لوصول الدعم إلى مستحقيه.

7 ملايين بطاقة تموين غير مستحقة للدعم

وأكد لـ فيتو أن قاعدة بيانات مستحقي الدعم تحتاج إلى المراجعة، حيث إنه يوجد ما لا يقل عن 7 ملايين مواطن غير مستحقين للدعم حتى الآن.

واقترح وكيل أول وزارة التموين السابق، رفع قيمة احتساب فرق نقاط الخبز ليكون بـ 50 قرشا بدلا من 10 قروش، لتشجيع المواطن على الحصول على احتياجاته فقط من الخبز، وتوفير مبلغ مالي لشراء ما يحتاجه من السلع الأخرى، وهو الإجراء الذي يساهم في توفير القمح والدقيق.

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر يوليو، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.