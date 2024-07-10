الأربعاء 10 يوليو 2024
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الأولى على التعليم الفندقي ببورسعيد: كنت متوقعة تفوقي

بسملة مصطفي عز الدين
بسملة مصطفي عز الدين زيدان

قالت بسملة مصطفي عز الدين زيدان، الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية "نظام 3 سنوات"، إنها كانت متوقعة أن تكون من الأوائل لأنها بذلت مجهود كبير خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكدت بسملة، أنها تلقت هاتفًا من نائب َزير التربية والتعليم يبلغها فيه بأنها من أوائل الدبلومات الفنية، وحينها أصيبت بحالة من الصدمة المؤقتة نتيجة الفرحة الشديدة، وبعدها دخلت في فرحة هي وأهلها وأخواتها.

 

 


وأضافت، أن أول ما قامت بالاتصال بهم هم المعلمين في مدرستها الذين بدلوا معها مجهود كبير خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن رئيس قسم الباريستا له فضل كبير جدا في هذا الإنجاز الذي حققته بأن اكون من اوائل الجمهورية.


وحصلت بسملة مصطفى، على مجموع 585 من 600 بنسبة 97.5%، لتكون من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية لاسيما في المدارس الفندقية.

 

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