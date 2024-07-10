سجدة شكر، أول رد فعل من الأولى على الدبلومات الفنية بالمنوفية

حصلت أسماء فكية عبد السميع تركي، ابنة محافظة المنوفية على المركز الأول على الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات، حيث حصلت على مجموع 279.5 درجة بنسبة 99.91%.

وقالت الأولى على الدبلومات الفنية بمحافظة المنوفية في تصريحات خاصة لـ “ فيتو” إنها علمت بحصولها على المركز الأول على الدبلومات الفنية من خلال اتصال من الوزارة وفور علمها سجدت لله شكرًا وانهمرت في البكاء من الفرحة.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية



وكان قد اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠،٩%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).

وفى نظام ٥ سنوات حضر عدد (٢١٥٧٧) طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸,۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات - عام- حضر عدد ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩,٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر عدد ٣٠١٥ طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر عدد ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧,٨٤ ٪؜.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة ۷۰.۹%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب، ومن محافظة السويس عدد (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد (١) طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد (٢) طالبة، ومحافظة المنوفية عدد (١) طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد (٢) طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد (٢) طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد (٢) طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد (٢) طالبة، ومن محافظة دمياط عدد (٢) طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد (١) طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد (١) طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد (٢) طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ ٧٩٠٦٢٥ طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين (٧٨٦٩٦٩) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين (٥٥٨٠١٨) طالبا وطالبة.