تطور جديد بشأن القبض على لوشا لاتهامه بالسير بسيارة بدون لوحات معدنية

عاقبت محكمة جنح مصر القديمة، البلوجر ”لوشا” بدفع غرامة 1000 جنيه ووقف رخصة القيادة لمدة شهر، وذلك في واقعة اتهامه بقيادة سيارة دون رخصة وطمس لوحاتها المعدنية.

قصة القبض على اليوتيوبر لوشا

وأمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل اليوتيوبر الشهير "لوشا"، في اتهامه بقيادة سيارة بلوحة معدنية مطموسة، ورخصة قيادة منتهية، عقب انتهائه من تسديد الغرامات الخاصة بخرق قانون المرور الجديد.

تبدأ تفاصيل الواقعة برصد الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام أحد الأشخاص بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والسير بها في أحد الشوارع بمحيط قسم شرطة مصر القديمة، بالمخالفة لقانون المرور.

وبالفحص تبين أن السيارة خاصة باليوتيوبر الشهير "لوشا"، وتبين أنه ظهر بها في عدة فيديوهات على صفحته الخاصة به، حيث ظهر داخل سيارته الحديثة بلوحات معدنية مطموسة الأرقام، إلى أن تم رصده خلال سيره بأحد شوارع مصر القديمة، وباستيقافه تبين قيامه بطمس اللوحات المعدنية بالإضافة إلى سيره برخص منتهية.

وتم التحفظ على السيارة، واقتياد قائدها إلى قسم الشرطة، والاستعلام عنها من المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النائب العام يكلف بإجراء حاسم تجاه مرتكبى طمس اللوحات

وفى سياق متصل؛ كلف النائب العام المستشار محمد شوقى باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مرتكبى طمس اللوحات بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وقد لاحظت النيابة العامة خلال الفترة الماضية تواتر ارتكاب جرائم إخفاء أرقام اللوحات المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

الأمر الذى دفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.



عقوبة طمس اللوحات المعدنية

ووضع قانون المرور عقوبة على من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع عليه عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه، وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.

من هو البلوجر لوشا

يدعى محمد عبد الحميد وشهرته "لوشا"، يعيش في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، اعتاد في الفترة الأخيرة الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك.

ويطلق على نفسه لقب "لوشا أسد المدينة""لوشا" ظهر في فيديوهات عبر تطبيق تيك توك تحت مسمى "الثبات على المبدأ"،.يرتدى ملابس مختلفة في الفيديوهات، كما أن قصة شعره غريبة، يتابع حسابه على فيسبوك حوالي 621 ألف شخص، بينما على تيك توك أكثر من 2 مليون، واشتهر لوشا بطريقة كلامه الغريبة حيث يقوم بتقديم فيديوهات قصيرة بموقع تيك توك، وبصحبته عدد من الأشخاص يلتفون حوله.

السجل الجنائى لليوتيوبر لوشا

أجهزة الأمن ألقت القبض عليه العام الماضي بمنطقة شبرا، وذلك بسبب صدور حكم غيابي ضده بالسجن 10 سنوات بتهمة الخطف، وبعد الإجراءات القانونية واعادة محاكمة،قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة البلوجر لوشا من تهمة الخطف في يوم 31 مايو العام الماضي.

وخرج حتى ألقى القبض عليه خلال الساعات الماضية بتهمة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وأفرجت عنه نيابة مصر القديمة بعد سداد الغرامة.

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