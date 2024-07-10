الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: هاجمنا بنى تحتية عسكرية للجيش السوري في الجولان

الجولان السوري، فيتو
الجولان السوري، فيتو

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء مهاجمة بنى تحتية عسكرية للجيش السوري في الجولان.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت اليوم الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

 

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استشهد 4 مواطنين لبنانيين، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية، وفي قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف مركبة.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مواقع في بلدة المحمودية في منطقة جزين جنوبي لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، فيما استهدفت غارة إسرائيلية إحدى النقاط في محيط بانياس، وتسببت الغارة بأضرار مادية.

 

حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال الجولان لبنان حزب الله جنوب لبنان

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 11 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

الأولى على الدبلومات الفنية التجارية بالشرقية: مجهودي لم يذهب هدرا وحققت الفخر لأسرتي البسيطة

منوعات

المزيد

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية