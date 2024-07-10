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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تستقبل مفتي الجمهورية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية والدكتور شوقى علام

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأربعاء، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء حرص مفتى الجمهورية على تقديم التهنئة إلى الدكتورة منال عوض على ثقة القيادة السياسية في توليها المسئولية كوزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقها في خدمة الوطن والمواطنين.

 

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دور دار الإفتاء فى حفظ استقرار المجتمع

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير لفضيلة مفتى الجمهورية على هذه اللافتة الطيبة، مشيدة بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبنائه على النهج الدينى الوسطى وتحقيق الريادة لمصر في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تطلعها للتعاون مع دار الإفتاء المصرية في زيادة الوعي لدي المواطنين بالمحافظات بالملفات والمبادرات والمشروعات المهمة التي تنفذها الدولة تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لهم.

وأثنى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على مجالات عمل وزارة التنمية المحلية مع عدد من مؤسسات العمل المدنى والجمعيات الأهلية لتنفيذ بعض البرامج المجتمعية لتوعية أبناء الشعب المصري بمجموعة من القيم الإنسانية والمجتمعية ورفع درجات الوعى بين المواطنين بالمحافظات وذلك في إطار اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى.

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