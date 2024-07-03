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حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل سائق ضربا بعصا في البدرشين

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو
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جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين، بقتل سائق ضربا بعصا خشبية، إثر خلافات جيرة خلال مشاجرة بين 6 أشخاص في البدرشين.

خلافات جيرة وراء اندلاع مشاجرة

وكشفت التحقيقات، أن خلافات  الجيرة، أدت إلى تشاجر 6 أشخاص، وخلال التشاجر اعتدى أحدهم على المجني عليه بعصا خشبية، مما أسفر عن مقتله.

مقتل سائق خلال مشاجرة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحدهم، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

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البدرشين مديرية أمن الجيزة اخبار الحوداث

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