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مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية،
نتيجة الدبلومات الفنية، فيتو

نتيجة الدبلومات الفنية 2024  اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول 2024 وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وبعد أن تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يمكن الأستعلام عنها مباشرة الآن من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول عليها:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا
2. إدخال رقم الجلوس الخاص بك: يجب كتابة رقم الجلوس بدقة، وتأكد من عدم وجود أي أخطاء في كتابة الرقم.
3. الضغط على زر "استعلام"، ستظهر لك نتيجتك على الفور.

 توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

التعليم الصناعي (نظام الخمس سنوات): توزيع الدرجات حوالي (1000) درجة.
(نظام الثلاث سنوات): توزيع الدرجات (700) درجة.
(نظام الثلاث سنوات) تعليم مزدوج: مجموع درجاته حوالي (570) درجة.

 نتيجة الدبلومات الفنية 2024
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّه تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس على موقع الوزارة. من هنا 

تحديث شامل حول نتائج الدبلومات الفنية 2024
 

تم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 رسميًا اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا 

2. الضغط على أيقونة "نتائج الدبلومات الفنية 2024".

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

4. الضغط على زر "استعلام".

5. ستظهر لك نتيجتك على الفور.

نصائح هامة للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

تأكد من كتابة رقم جلوسك بشكل صحيح.
لا تقم بتحديث الصفحة بشكل متكرر، فقد يتسبب ذلك في إبطاء عملية الاستعلام.
إذا واجهت أي مشكلة، يمكنك التواصل مع الجهة المعنية في المؤسسة التعليمية.
 

إحصائيات هامة حول نتائج الدبلومات الفنية 2024

بلغت نسبة النجاح الإجمالية 70.9%.
عدد المتقدمين: 790,625 طالبا وطالبة.
عدد الحاضرين: 786,969 طالبا وطالبة.
عدد الناجحين: 558,018 طالبا وطالبة.
عدد الطلاب الأوائل: 26 طالبا وطالبة (20 من الشهادات العادية و6 من الدمج).
أعلى نسبة نجاح: نظام 5 سنوات (89.95%).
أدنى نسبة نجاح: نظام 3 سنوات إعداد مهني (37.84%).
عدد طلاب الدمج الناجحين: 9,833 طالبا وطالبة.
سيتقدم 197,817 طالبا وطالبة لامتحان الدور الثاني.

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