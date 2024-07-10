نتيجة الدبلومات الفنية 2024، التعليم تستعد لإعلان أسماء الأوائل

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2024 خلال الساعات القادمة.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية

وسيتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية بعد اعتماد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، بعد تجميع النتيجة وتجهيزها بشكل كامل.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وتعتبر نتيجة الدبلومات الفنية 2024، هي أول نتيجة يعتمدها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد بعد توليه منصب الوزير.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأكد أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2024 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا