تصل لـ 150 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

يشارك القيصر كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية والذي ينطلق يوم 11 يوليو وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة مؤخرا.

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

ومن المقرر إحياء حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 18 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

أسعار التذاكر

وتأتي الفئة الاولى بـ 150 ألف جنيه، والثانية فئة الـ high tables تأتي بـ 80 ألف جنيه، أما الثالثة تبلغ سعر تذكرتها 12 ألف جنيه، والرابعة بـ 8 آلاف جنيها، والخامسة بـ 6 آلاف جنيها.

أما الفئة السادسة تأتي بسعر 4 آلاف والسابعة تقدر ب ثلاثة ألف جنية.، والثامنة والاخيرة بألفي جنيها.

مهرجان العلمين 2024

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة ، في نسخته الثانية إقامة عشر حفلات مختلفة لباقة من النجوم، ومن المقرر انطلاق المهرجان في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

ومن خلال السطور التالية ترصد “فيتو” مواعيد حفلات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية:

ويحيي الكينج محمد منير حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا، بالإضافة إلى حفل القيصر كاظم الساهر يوم 18 يوليو بعد حفله الأخير بالقاهرة الجديدة، أما عن حفل تامر حسني فمن المقرر إقامته يوم 28 يوليو.

ويحيي الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 1 أغسطس ومن المقرر أن يحيي أيضا رامي جمال حفل 2 أغسطس.

أما عن الهضبة فمن المقرر إقامة حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم 9 أغسطس المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

ويحيي حمزة نمرة حفل غنائي مع مسار إجباري بمهرجان العلمين في نسخته الثانية يوم 16 أغسطس، أما عن حفل فريق كايروكي من المقرر إحياء حفله يوم 23 أغسطس، ويختتم المطرب ويجز فعاليات المهرجان يوم 30 أغسطس المقبل.

وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال.