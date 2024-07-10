الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تصل لـ 150 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

كاظم الساهر.فيتو
كاظم الساهر.فيتو

يشارك القيصر كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية والذي ينطلق يوم 11 يوليو وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة مؤخرا. 

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين 

ومن المقرر إحياء حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 18 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

أسعار التذاكر 

وتأتي الفئة الاولى بـ 150 ألف جنيه، والثانية فئة الـ high tables تأتي بـ 80 ألف جنيه، أما الثالثة تبلغ سعر تذكرتها 12 ألف جنيه، والرابعة بـ 8 آلاف جنيها، والخامسة بـ 6 آلاف جنيها. 

أما الفئة السادسة تأتي بسعر 4 آلاف والسابعة تقدر ب ثلاثة ألف جنية.، والثامنة  والاخيرة بألفي جنيها.

مهرجان العلمين 2024

ويشهد  مهرجان العلمين الجديدة ،  في نسخته الثانية إقامة عشر حفلات مختلفة لباقة من النجوم، ومن المقرر انطلاق المهرجان في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس. 

ومن خلال السطور التالية ترصد “فيتو” مواعيد حفلات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية:

ويحيي الكينج محمد منير حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا، بالإضافة إلى حفل القيصر كاظم الساهر يوم 18 يوليو بعد حفله الأخير بالقاهرة الجديدة، أما عن حفل تامر حسني فمن المقرر إقامته يوم 28 يوليو. 

ويحيي الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 1 أغسطس ومن المقرر أن يحيي أيضا رامي جمال حفل 2 أغسطس.

أما عن الهضبة فمن المقرر إقامة حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين يوم 9 أغسطس المقبل  ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

ويحيي حمزة نمرة حفل غنائي مع مسار إجباري بمهرجان العلمين في نسخته الثانية يوم 16 أغسطس، أما عن حفل فريق كايروكي من المقرر إحياء حفله يوم 23 أغسطس، ويختتم المطرب ويجز فعاليات المهرجان يوم 30 أغسطس المقبل. 

وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال.

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر العلمين الجديدة القيصر كاظم الساهر الكينج محمد منير حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين حفل كاظم الساهر حفلات مهرجان العلمين الجديدة حفل القيصر كاظم الساهر كاظم الساهر فعاليات مهرجان العلمين مهرجان العلمين 2024 مهرجان العلمين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الأولى على الدبلومات الفنية التجارية بالشرقية: مجهودي لم يذهب هدرا وحققت الفخر لأسرتي البسيطة

بالأسماء، أوائل الدبلومات الفنية 2024 (صور)

منوعات

المزيد

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية