فيتو تنشر النص الكامل لبرنامج عمل الحكومة
تقدم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بـ برنامج عمل الحكومة لمجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وبدأت اللجنة المعنية بدراسة برنامج عمل الحكومة في مجلس النواب بحضور عدد من وزراء الحكومة وأبرزهم العدل والأوقاف والثقافة.
وتنشر فيتو النص الكامل لبرنامج عمل الحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة:
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