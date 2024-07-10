لجنة دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تبدأ بالملف الاقتصادي

ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، في بداية الاجتماع الأول للجنة، كلمة مستعرضا فيها خطوات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

الوزراء يشاركون في اجتماع اللجنة

جاء ذلك في حضور الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، ورانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأوضح سعد الدين انه عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، بجلسة أول أمس، تم إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه وفقا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد أن مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها، وبالتالي اللجنة أمام وقت مضغوط جدا.

وتابع، بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور واعددنا جدول لأعمال اللجنة، والذى سيكون بمعدل اجتماعين في اليوم بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم بما في ذلك غدا الخميس والجمعة والسبت يوم الجمعة فقط سيكون اجتماع واحد، وفي كل اجتماع سيحضر معنا عدد من الوزراء المعنيين.

البدء بالملف الاقتصادي

وأضاف، تم إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع ويعتبر هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة.

وتابع، سوف نستمع لكل الوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة في برنامج الحكومة.

وأضاف، أن اللجنة الخاصة تضم نواب متخصصون في جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلين ومعارضة وسيدات وشباب وأن اللجنة الخاصة عددها ٤٢ نائب، مؤكدا حرص المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية، ولطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين.

الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة

وأكد أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.