خبير اقتصادي يكشف مفاجأة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر (فيديو)

صندوق النقد، كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أسباب تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر من صندوق النقد الدولي.

أسباب صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل مراجعة صرف الشريحة الثالثة

وقال "نافع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": لم تعلن أسباب رسمية من صندوق النقد الدولي حول تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر.

صندوق النقد الدولي، فيتو

تغيير المجموعة الاقتصادية وراء أزمة صندوق النقد

وأوضح: من الوارد أن يكون تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية السبب وراء تأجيل صندوق النقد الدولي لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر.

رغبة صندوق النقد الدولي في تحريك أسعار المحروقات

وأكد: عدم زيادة أسعار المحروقات قد يكون سببا رئيسيا لتأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر، معقبا: الصندوق لم يكتف بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم.



ارتفاع أسعار المحروقات وشبح التضخم

وطالب مدحت نافع الخبير الاقتصادي، بتشكيل لجنة محايدة غير حكومية لمتابعة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، والتفاوض معه لأن زيادة المحروقات يغذي التضخم، متسائلا: كيف للصندوق الذي يطلب تخفيض التضخم أن يطالب بتحريك المحروقات.