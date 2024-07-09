الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر (فيديو)

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

صندوق النقد، كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أسباب تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر من صندوق النقد الدولي.

أسباب صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل مراجعة صرف الشريحة الثالثة 

 وقال "نافع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": لم تعلن أسباب رسمية من صندوق النقد الدولي حول تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر.

صندوق النقد الدولي، فيتو

تغيير المجموعة الاقتصادية وراء أزمة صندوق النقد

وأوضح: من الوارد أن يكون تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية السبب وراء تأجيل صندوق النقد الدولي لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر.

 

رغبة صندوق النقد الدولي في تحريك أسعار المحروقات

وأكد: عدم زيادة أسعار المحروقات قد يكون سببا رئيسيا لتأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر، معقبا: الصندوق لم يكتف بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم.
 

خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

ارتفاع أسعار المحروقات وشبح التضخم

وطالب مدحت نافع الخبير الاقتصادي، بتشكيل لجنة محايدة غير حكومية لمتابعة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، والتفاوض معه لأن زيادة المحروقات يغذي التضخم، متسائلا: كيف للصندوق الذي يطلب تخفيض التضخم أن يطالب بتحريك المحروقات.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق النقد قرض صندوق النقد مدحت نافع أسعار المحروقات تحريك اسعار المحروقات التضخم

مواد متعلقة

خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

صندوق النقد يكشف موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر بعد تأجيلها

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

الأكثر قراءة

انفراد، عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي يكشف المستور، من وقع على العقد؟! مدة العقد، فلوس العقد!!

نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر (فيديو)

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

وزير الصحة تعليقا على توقف قلب أحمد رفعت: إرادة الله فوق الإعجاز الطبي

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

منوعات

المزيد

راكب يفتح باب طائرة بالخطوط الجوية الصينية ظنا أنه المرحاض، ماذا حدث؟

اكتشاف طحالب خارقة قادرة على النجاة في المريخ

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أفضل الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر الله المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية