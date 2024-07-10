الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

غرق شخصين وإنقاذ 2 آخرين من أسرة واحدة بالساحل الشمالي

شواطيء الإسكندرية
شواطيء الإسكندرية فيتو

لقي شخصان مصرعهما غرقًا فيما جرى  إنقاذ 2 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة، عقب نزولهم الي مياه  البحر بشاطئ سيدي كرير في الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بعدما جرفهم التيار بسبب ارتفاع أمواج البحر.

غرقى في مياه الساحل الشمالى 

تلقى قسم شرطة برج العرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بغرق شباب أثناء نزول البحر ب شاطئ سيدي  كرير بالكيلو 35 بطريق "الإسكندرية – مطروح".

وانتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تعرض 4 شباب من نجع العرجي بالعامرية للغرق أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليه.
وتسببت شدة التيار وارتفاع أمواج البحر في مصرع كل من " هاني رشوان جاد الله العرجي"، ونجل عمه "كرم جمعه جاد الله العرجي"، وإصابة كل من "محمد رمضان جاد الله"، ويوسف جويدة جمعة".

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى أحد المستشفيات بالكيلو 40 بطريق مطروح الإسكندرية، لتلقي العلاج اللازم.

وسيطرت حالة من الحزن بين أقارب الشابين، والمقرر أن تشيع الجنازة عقب صدور تصريح الدفن بمقابر أسرتهما بنجع العرجي بالكيلو 26 طريق الإسكندرية الصحراوي.

يشار إلى أن شواطئ غرب الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في أمواج البحر بسبب سرعة الرياح، ما أدى إلى رفع الرايات الحمراء التي تعني منع نزول البحر خلال الأيام الماضية.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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