كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

أوضح مصدر بشركة الكهرباء في محافظة الإسكندرية حقيقة وقف تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

وأكد المصدر أن الشركة تتلقى يوميا تعليمات بتخفيف الأحمال من وزارة الكهرباء مباشرة، إلا أن اليوم لم تصل أي تعليمات مركزية بشأن تطبيق خطة تخفيف الأحمال، فلم يجري قطع الكهرباء في تمام الساعة الـ 3 عصرا كما اعتادت الشركة بالإسكندرية يوميا.

وقف تخفيف الأحمال في الإسكندرية

وأضاف المصدر أن التحكم في تخفيف الأحمال يأتي من الوزارة، ولم تصدر تعليمات بقطع الكهرباء حتى الآن، ومن الممكن أن تكون بداية لوقف تخفيف الأحمال الكهرباء بالإسكندرية بشكل دائم.