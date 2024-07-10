مولر يقرر اعتزال اللعب الدولي

كشفت تقارير صحفية، أن توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قرر اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا عقب توديع يورو 2024.

وكان منتخب ألمانيا قد ودع بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بهزيمته أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، في دور ربع النهائي.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن مولر أنهى مسيرته مع منتخب ألمانيا، حيث كانت المباراة ضد إسبانيا هي الأخيرة له بقميص “المانشافت".

ومن المنتظر أن يعلن مولر قراره الرسمي باعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة.