محافظ دمياط يشهد الاحتفال برأس السنة الهجرية بمسجد عمرو بن العاص (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الأمسية الدينية التي أُقيمت بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية ١٤٤٦ هجرية، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء ياسر مكرم مساعد مدير أمن دمياط.

كما حضر الاحتفال النائب محمد الحصى والنائب على العساس والنائب محمود مشعل والنائب حسن عبد الوهاب والنائبة إيڤيلين متى أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة دمياط.

محافظ دمياط يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

وتضمنت الأمسية تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية، وحرص "الدكتور أيمن الشهابي" خلالها على تهنئة أبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

احتفالات محافظة دمياط بحلول العام الهجري الجديد، فيتو

وألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف كلمة استهلها بالترحيب بمحافظ دمياط، كما تحدث خلالها عن هجرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وما تحمله من دروس وعبر وعظات، فقد كانت الهجرة رمزًا للتضحية والصبر فى سبيل الله ونشر الإسلام، كما أن قصة الهجرة تدعونا إلى التحلي بأخلاق رسولنا الكريم.