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رياضة

الكرة الطائرة، الكشف عن قائمة منتخب مصر في معسكر بولندا

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو معسكرا مغلقا في بولندا، استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب مساء اليوم إلى بولندا للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى يوم 21 يوليو الجاري.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة المنتخب كل من:

رضا هيكل - سيف عابد - عبد الرحمن الحسيني - أحمد عزب - محمد عسران - محمد مصطفى لعبة - محمد عادل - حمادة عثمان - عبد الرحمن سعودي - محمد المهدي - حسام يوسف - مصطفى جابر - محمد رضا - أحمد ضياء.

منتخب الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا

ونجح منتخب مصر لكرة الطائرة في حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني بالصين.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب أوكرانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية، جاءت نتائج أشواطها على النحو التالي:

21/25
25/20
20/25
25/17
15/13

وكان قد بدأ منتخب الطائرة مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب قطر بنتيجة 3/2 في ربع النهائي يوم الجمعة الماضي قبل أن يخسر أمس أمام نظيره الصيني صاحب الأرض والجمهور، في نصف النهائي.

وأقيمت بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول لدوري الأمم للكرة الطائرة العام المقبل.

وشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات  هي: مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك.

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