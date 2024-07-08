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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب مصر يعسكر في بولندا قبل أولمبياد باريس

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو معسكرا مغلقا في بولندا يوم 11 يوليو الجاري، استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب الكرة الطائرة يعسكر في بولندا

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني معسكره في بولندا يوم 21 يوليو الجاري، ثم السفر مباشرة إلى فرنسا للمشاركة في الدورة الأولمبية.

منتخب الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا

ونجح منتخب مصر لكرة الطائرة في حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني بالصين.

 وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب أوكرانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية، جاءت نتائج أشواطها على النحو التالي:

21/25
25/20
20/25
25/17
15/13

وكان قد بدأ منتخب الطائرة مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب قطر بنتيجة 3/2 في ربع النهائي يوم الجمعة الماضي قبل أن يخسر أمس أمام نظيره الصيني صاحب الأرض والجمهور، في نصف النهائي.

وأقيمت بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول لدوري الأمم للكرة الطائرة العام المقبل.

وشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات  هي: مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي.

وترأس البعثة المصرية، الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا وطارق الزفتاوي مدربًا عامًا ومحمد السيد سيكو مدربًا والدكتور سامح ظلام أخصائي تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا.

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