هيئة استاد القاهرة ترد على مطالب رابطة الأندية بتأجيل أعمال الصيانة

طالبت رابطة الأندية المحترفة، استاد القاهرة بتأجيل أعمال الصيانة لحين انتهاء مباريات الدوري.

وعلمت فيتو من مصادرها أن هيئة استاد القاهرة وافقت على تأجيل صيانة أرضية الملعب واستكمال كافة أعمال الصيانة عقب انتهاء مسابقة الدوري.

وأكد مصدر أن هيئة استاد القاهرة حريصة على انتهاء المسابقة في موعدها خاصه وأنها تستضيف اكتر من نادي على ملعب الاستاد.

ومن المقرر أن ينتهي الدوري حسب بيان رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل.

وكان وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، أكد غلق استاد القاهرة، لإتمام عمليات الصيانة.

وقال عبدالوهاب: "هناك جلسة جمعتنا نحن مجلس إدارة استاد القاهرة، وتقرر خلالها مواعيد غلق استاد القاهرة الدولي من أجل إتمام عمليات الصيانة".

وأضاف: "تحدد يوم 26 يوليو الجاري، موعدًا لإغلاق استاد القاهرة، عقب خوض مباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري".

وتابع: "سيتم غلق استاد القاهرة في الفترة ما بين 26 يوليو، وحتى 8 أغسطس 2024".

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، قد انتقد أرضية ملعب استاد القاهرة وأكد خلال المؤتمر الصحفي أنها سيئة ولا تصلح للعب.